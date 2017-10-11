.: Лента Новостей
  • Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии
  • Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК
  • В Женеве проходит очередной раунд международных переговоров по безопасности в Грузии
  • Идентифицированы и перевезены еще 25 тел расстрелянных абхазами грузин - Субари
  • Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
  • В Сухуми поджигают пальмы
  • В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых
  • Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
  • Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
  • Цихелашвили: Черная археология является серьезной проблемой в Абхазии

    •
     
    Идентифицированы и перевезены еще 25 тел расстрелянных абхазами грузин - Субари
    11.10.2017
    Среди перевезенных из Абхазии 25 идентифицированных останков есть полковник безопасности Мамия Аласания, бывший мэр Сухуми Гурам Габескирия, заместители председателя Совета министров Абхазии Арик Шенгелая и Вахтанг Гегелашвили.

    Об этом заявил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и расселению Созар Субари.

    «Идентифицировано и перевезено еще 25 тел. Процесс поиска и перевозки пропавших без вести идет хорошим темпом, за что я хочу поблагодарить Международный Комитет Красного Креста и абхазскую сторону, которые делают все возможное для того, чтобы процесс проходил позитивно и динамично. За предыдущие годы всего было перевезено и идентифицировано 101 лицо, их тела переданы семьям. За прошедший год было открыто 28 захоронений и найдено 91 тело, из них 25 уже идентифицировано. Среди этих 25 – все герои, но в их числе есть и люди, защищавшие здание Верховного совета в Сухуми вместе с Жиули Шартава. Это полковник безопасности ГРузии Мамия Аласания, бывший мэр Сухуми, герой Грузии Гурам Габескирия, заместители председателя Совета министров Абхазии Арик Шенгелая и Вахтанг Гегелашвили. У них были все возможности спастись, но они предпочли до последнего находиться на своем посту и до последней капли боролись за родину и ее независимость», - заявил Созар Субари.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия