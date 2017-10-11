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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Женеве проходит очередной раунд международных переговоров по безопасности в Грузии

11.10.2017 В первый день очередного раунда международных Женевских переговоров прошли двусторонние консультации с сопредседателями со стороны Евросоюза, ООН и ОБСЕ, а также с представителями США, говорится в сообщении на сайте МИД Грузии.



В условиях отсутствия дипотношений диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина.



В ходе первого дня 41-го раунда Женевских переговоров грузинская сторона подняла вопрос отношения к грузинам в Абхазии и Цхинвальском регионе, которые не контролируются властями Грузии, в том числе уничтожения домов вынужденных переселенцев в селе Эредви.



Особым предметом обсуждения стало тяжелое социальное и гуманитарное положение грузин, проживающих в Гальском районе Абхазии. По данным официального Тбилиси, их вынуждают регистрироваться в качестве иностранцев. "Тем самым жестоко нарушают их фундаментальные права, среди которых право на собственность, свободное перемещение, получение образования на родном языке и здравоохранение", — подчеркнули в МИД.



"Было отмечено, что вышеуказанные незаконные действия могут привести к изгнанию оставшихся в Абхазии и Цхинвали грузин", — сказано в сообщении МИД.



В данном контексте особый акцент был сделан на создании международных механизмов безопасности в Абхазии и Цхинвальском регионе, а также на необходимости доступа на эти территории международных институтов по защите прав человека.



Кроме того, с представителями ЕС, ООН, ОБСЕ и США подробно обсудили вопросы, предусмотренные повесткой дня рабочих групп по безопасности и гуманитарным вопросам. Встреча состоится 11 октября.









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