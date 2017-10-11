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    Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК
    11.10.2017
    Стали известны имена расстреляных абхазами грузин, чьи останки были идентифицированы Международным Красным Крестом и перевезены из Абхазии.

    Список публикует министерство по делам беженцев.

    1. Габескирия Гурам Николозович - Совет министров / мэр Сухуми;
    2. Аласания Мамия Георгиевич – Совет Министров / Региональный куратор Государственной информационно-разведывательной службы;
    3. Шенгелия Аршавели Филиппович - Совет министров / заместитель Жиули Шартава и член Секретариата Совета министров;
    4. Гегелашвили Вахтанг Вахтангович - Совет министров / Заместитель Совета министров;
    5. Папуашвили Гиви Арчилович - Сухумский железнодорожный вокзал / боец;
    6. Беруашвили Бадри - Совет министров / батальон «афганцев» (заместитель);
    7. Мачаидзе Гоча Иосифович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    8. Парцвания Александр Давидович - Совет министров / личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшба;
    9. Татришвили Гоча Гурамович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    10. Липартелиани Геннадий Валикоевия - боец;
    11. Джорбенадзе Теймураз Зурабович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    12. Квиникадзе Мераб Карлоевич - Совет министров / начальник отдела подразделения личной охраны «Юпитер» (охрана Жиули Шартава);
    13. Силагадзе Сережа Платонович - Сухуми / Новый район / боец;
    14. Сопромадзе Бесик Мамиевич - Совет министров / батальон «афганцев»;
    15. Гочиашвили Давид Михайлович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    16. Абсандзе Тенгиз Гивиевич - Совет министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
    17. Парцвания Вахтанг Константинович - Совет министров / личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшба;
    18. Гиголашвили Омар Отарович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    19. Хахиашвили Нодар Владимирович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    20. Чучулашвили Нугзар Роландович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    21. Надирадзе Шалва Мерабович - боец;
    22. Мирзашвили Коба Николозович - Совет Министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
    23. Шартава Элгуджа Гивиевич - Совет министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
    24. Шалвашвили Хвича Иосифович - Совет министров / батальон «афганцев»;
    25. Мосидзе Мария Васильевна – мирная жительница.


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