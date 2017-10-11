Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК

Стали известны имена расстреляных абхазами грузин, чьи останки были идентифицированы Международным Красным Крестом и перевезены из Абхазии.
Список публикует министерство по делам беженцев.
1. Габескирия Гурам Николозович - Совет министров / мэр Сухуми;
2. Аласания Мамия Георгиевич – Совет Министров / Региональный куратор Государственной информационно-разведывательной службы;
3. Шенгелия Аршавели Филиппович - Совет министров / заместитель Жиули Шартава и член Секретариата Совета министров;
4. Гегелашвили Вахтанг Вахтангович - Совет министров / Заместитель Совета министров;
5. Папуашвили Гиви Арчилович - Сухумский железнодорожный вокзал / боец;
6. Беруашвили Бадри - Совет министров / батальон «афганцев» (заместитель);
7. Мачаидзе Гоча Иосифович - Совет министров / батальон «афганцев»;
8. Парцвания Александр Давидович - Совет министров / личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшба;
9. Татришвили Гоча Гурамович - Совет министров / батальон «афганцев»;
10. Липартелиани Геннадий Валикоевия - боец;
11. Джорбенадзе Теймураз Зурабович - Совет министров / батальон «афганцев»;
12. Квиникадзе Мераб Карлоевич - Совет министров / начальник отдела подразделения личной охраны «Юпитер» (охрана Жиули Шартава);
13. Силагадзе Сережа Платонович - Сухуми / Новый район / боец;
14. Сопромадзе Бесик Мамиевич - Совет министров / батальон «афганцев»;
15. Гочиашвили Давид Михайлович - Совет министров / батальон «афганцев»;
16. Абсандзе Тенгиз Гивиевич - Совет министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
17. Парцвания Вахтанг Константинович - Совет министров / личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшба;
18. Гиголашвили Омар Отарович - Совет министров / батальон «афганцев»;
19. Хахиашвили Нодар Владимирович - Совет министров / батальон «афганцев»;
20. Чучулашвили Нугзар Роландович - Совет министров / батальон «афганцев»;
21. Надирадзе Шалва Мерабович - боец;
22. Мирзашвили Коба Николозович - Совет Министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
23. Шартава Элгуджа Гивиевич - Совет министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;
24. Шалвашвили Хвича Иосифович - Совет министров / батальон «афганцев»;
25. Мосидзе Мария Васильевна – мирная жительница.