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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Опубликован список 25 человек, чьи останки были идентифицированы МККК

11.10.2017 Стали известны имена расстреляных абхазами грузин, чьи останки были идентифицированы Международным Красным Крестом и перевезены из Абхазии.



Список публикует министерство по делам беженцев.



1. Габескирия Гурам Николозович - Совет министров / мэр Сухуми;

2. Аласания Мамия Георгиевич – Совет Министров / Региональный куратор Государственной информационно-разведывательной службы;

3. Шенгелия Аршавели Филиппович - Совет министров / заместитель Жиули Шартава и член Секретариата Совета министров;

4. Гегелашвили Вахтанг Вахтангович - Совет министров / Заместитель Совета министров;

5. Папуашвили Гиви Арчилович - Сухумский железнодорожный вокзал / боец;

6. Беруашвили Бадри - Совет министров / батальон «афганцев» (заместитель);

7. Мачаидзе Гоча Иосифович - Совет министров / батальон «афганцев»;

8. Парцвания Александр Давидович - Совет министров / личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшба;

9. Татришвили Гоча Гурамович - Совет министров / батальон «афганцев»;

10. Липартелиани Геннадий Валикоевия - боец;

11. Джорбенадзе Теймураз Зурабович - Совет министров / батальон «афганцев»;

12. Квиникадзе Мераб Карлоевич - Совет министров / начальник отдела подразделения личной охраны «Юпитер» (охрана Жиули Шартава);

13. Силагадзе Сережа Платонович - Сухуми / Новый район / боец;

14. Сопромадзе Бесик Мамиевич - Совет министров / батальон «афганцев»;

15. Гочиашвили Давид Михайлович - Совет министров / батальон «афганцев»;

16. Абсандзе Тенгиз Гивиевич - Совет министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;

17. Парцвания Вахтанг Константинович - Совет министров / личная охрана министра торговли Абхазии Рауля Эшба;

18. Гиголашвили Омар Отарович - Совет министров / батальон «афганцев»;

19. Хахиашвили Нодар Владимирович - Совет министров / батальон «афганцев»;

20. Чучулашвили Нугзар Роландович - Совет министров / батальон «афганцев»;

21. Надирадзе Шалва Мерабович - боец;

22. Мирзашвили Коба Николозович - Совет Министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;

23. Шартава Элгуджа Гивиевич - Совет министров / член личной охраны Жиули Шартава, подразделение «Юпитер»;

24. Шалвашвили Хвича Иосифович - Совет министров / батальон «афганцев»;

25. Мосидзе Мария Васильевна – мирная жительница.









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