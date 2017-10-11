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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Заявление МККК об идентификации останков без вести пропавших в Абхазии

11.10.2017 Идентифицированы останки 25 человек, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта Абхазии 1992-1993 года. Это является результатом усилий координационного механизма, работающего под эгидой международного комитета Красного Креста, задачей которого является поиск и установление судьбы людей, пропавших без вести во время, и в результате вооруженного конфликта 1992-1993 годов.



Посредством использования мультидисциплинарного подхода, основанного на медицинско-антропологической экспертизе международного комитета Красного Креста, были опознаны останки 25 человек. В настоящее время осуществляется информирование семей Министерством по делам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев, и международным комитетом Красного Креста, о передаче им останков, и официальной церемонии.



С тех пор, как по технической и финансовой поддержке международного комитета Красного Креста в 2010 году был создан координационный механизм, разыскали останки 325 человек, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом Абхазии 1992-1993 года, 126 (в том числе эти 25 останков) из которых были опознаны. Процесс опознания остальных останков продолжается.



"Эти конкретные результаты нашей работы означают завершение десятилетий неопределенности для сотен семей в Грузии, так как они получат окончательный ответ о судьбе дорогих для них людей"- отметила Билиана Милошевич, руководитель делегации международного комитета Красного Креста.



В результате конфликтов 90-х годов минувшего века, и августа 2008 года, более 2 400 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Семьи имеют право знать о судьбе их близких. Международный комитет Красного Креста, исходя из своего нейтрального, беспристрастного, и независимого мандата, поддерживает все попытки, чтобы семьи получили ответ. Международный комитет Красного Креста призывает всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавших без вести грузин, абхазов, или осетин, и предположительных могильниках, связаться с ним. Любую информацию, переданную ему, международный комитет Красного Креста использует с полным соблюдением конфиденциальности исключительно в целях данной гуманитарной программы.











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