На женевских дискуссиях стороны обменялись обвинениями

На 41-ом раунде женевских международных переговоров, которые проходят в эти дни, состоялись двусторонние консультации с сопредседателями и модераторами со стороны Евросоюза, ООН и ОБСЕ, а также представителями Соединенных Штатов Америки. Главной темой обсуждения было нарушение прав этнических грузин в оккупированных регионах.



По информации грузинского Министерства иностранных дел, Тбилиси жестко осудил события в селе Эредви, когда в рамках инвестиционной программы России массово снесли жилые дома грузинского населения.



Предметом особого рассмотрения было также тяжелое социальное и гуманитарное положение грузин, проживающих в Гальском районе оккупированной Россией Абхазии. Как ранее писала СОВА, их принуждают зарегистрироваться иностранцами, и грубо ущемляют фундаментальные права, в том числе на собственность, свободное передвижение, получение образования на родном языке, и здравоохранение.



«Отметили, что вышеупомянутые незаконные действия могут вызвать вытеснение оставшихся грузин из Абхазии, и Цхинвальского региона. В данном контексте, особый акцент был сделан на необходимости создания международных механизмов безопасности на оккупированных территориях, и доступа на местах международных институтов защиты прав человека. Кроме того, 11 октября детально были рассмотрены вопросы, предусмотренные повесткой дня рабочих групп безопасности и гуманитарного положения», — сказано в заявлении МИД Грузии.











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