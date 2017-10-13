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    В Абхазии совершено нападение на гендиректора компании «Гагрстрой»
    13.10.2017
    Минувшей ночью, приблизительно в 02:00, в Пицундt совершено разбойное нападение на генерального директора строительной компании "Гаграстрой" Нодара Хварцкия. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил сегодня его брат блогер Хаджарат Хварцкия.

    На просьбу дать более подробную информацию о случившемся и предпринимаемых мерах, в абхазском МВД пообещали вскоре разместить информацию на своем официальном сайте.

    «Кроме демонстративного кучкования милиционеров на постах ГАИ по 50 чел., других эффективных мер не приято. Нет оперативного состава, чтоб "прошерстить" Алахадзы и Пицунду, где припрятан автомобиль пострадавшего, на котором уехали преступники. Планируется фамильный сход Хварцкиа», - пишет Хаджарат Хварцкия.

    Х. Хварцкия поблагодарил сотрудников гагрской районной больницы, оказавшим медицинскую помощь пострадавшему.


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