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    В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по 25 погибшим в Абхазии
    16.10.2017
    В Кафедральном соборе Святой Троицы продолжается гражданская панихида по 25 погибшим в Абхазии, чьи останки были доставлены с оккупированной территории в рамках проекта по поиску без вести пропавших. В Храме Святой Троицы находятся дети погибших героев, в том числе сын Мамии Аласания, Ираклий Аласания, дети бывшего мэра Сухуми Гурама Габискирия.

    На гражданской панихиде присутствуют министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев Созар Субари, и государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе. В Свято-Троицком соборе также находятся депутаты от властного большинства, и исполняющий обязанности председателя правительства А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.

    Гражданская панихида в храме Святой Троицы начнется завтра с 11:00 часов. Завтра в 15:00 часов героев, перевезенных из Абхазии, похоронят с военными почестями на братской могиле Дигоми.


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