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    В Абхазии, предположительно, нашли останки пропавшего в июле российского туриста
    18.10.2017
    В горах Абхазии обнаружены останки, предположительно, пропавшего в июле российского туриста, сообщает пресс-служба МЧС оккупированного Россией региона Грузии.

    "Останки мужчины 16 октября обнаружили рыбаки в Сухумском районе, в верховьях реки Келасур на небольшом островке посередине реки", — говорится в сообщении.

    По предварительной версии спасателей, останки могут принадлежать гражданину России Андрею Лихачеву, пропавшему в горах Абхазии в июле.

    Прибывшие на место абхазские спасатели достали тело из реки и доставили его в сухумский морг.

    "Проведением экспертизы и иных процессуальных действий будет заниматься прокуратура Сухумского района", — говорится в сообщении.

    МЧС Абхазии отмечает, что останки сильно разложились, и "без проведения ДНК-экспертизы опознание будет невозможным".

    Как сообщалось, А.Лихачев не вернулся из одиночного туристического похода в Абхазии в июле. Его мать обещала выплатить миллион рублей за информацию, которая пожжет его найти.

    "Для проведения идентификации останков мужчины ведутся переговоры с родственниками А.Лихачева", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.


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