Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин

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18.10.2017 - Civil Georgia Власти оккупированной Абхазии планируют ограничить свободу передвижения для около 4000 этнических грузин, проживающих в Гальском районе, которые посезонно передвигаются на территорию остальной Грузии.



Глава абхазской администрации Гальского района Темур Надараия заявил на прошлой неделе местным СМИ, что администрация выявила около 4000 «бывших гальцев», которые проживают на сопредельной территории, контролируемой Тбилиси, «но периодически переходят границу, обрабатывают свои земельные участки, собирают орехи и другие сельхозпродукты».



«Раньше они имели абхазские паспорта, но это было незаконно. Наша главная задача - не допустить, чтобы такие граждане получили вид на жительство. Дело в том, что этот документ дает им право на беспрепятственное пересечение грузино-абхазской границы, а по сути своей, они должны приезжать в Абхазию по визам», - заявил Надараия.



Вид на жительство



Надараия имел в виду текущий процесс выдачи документов «вида на жительство». Этот документ позволяет проживающим в Гальском районе грузинам сохранить гражданство Грузии, проживать на территории Абхазии, продавать или передавать в наследство недвижимость и передвигаться в остальную Грузию, однако совершенно лишает их политических прав и прав на приобретение недвижимости.



По словам руководителя Паспортно-визового отдела Гальского района Темура Минаия, его структура за последние четыре месяца начало обрабатывать 3137 заявок на получение вида на жительство. Уже выдано 422 документа, а 487 – готовы к выдаче.



Документ специально предназначен для этнических грузин Гальского района. Однако число этнических грузин, имеющих право на получение «вида на жительство», будет ограничено. По словам властей региона, заявителям на получение вида на жительство необходимо будет предоставить документы, подтверждающие, что они проживали в Абхазии не менее десяти лет с 1999 года.



Владельцем еще одного документа –паспорта гражданина Абхазии может быть только этнический абхаз, а также лицо, которое не является этническим абхазом, но с 1994-1999 гг. проживал в Абхазии, не не является гражданином другого государства, за исключением Российской Федерации.



Эти два положения не распространяются на более чем половину 80 000 населения, проживавшего в Гальском районе до войны и до 200 000 этнических грузин, проживавших в различных районах Абхазии, которые покинули регион во время вооруженного конфликта 1992-1993 гг. Новое ограничение, которое затронет выезжающих из региона посезонно людей, еще больше сократит количество предполагаемых жителей.



Контекст



Сухумские власти приостановили выдачу абхазских паспортов этническим грузинам, проживающим в регионе, в 2013 году, опасаясь, что этот процесс может привести к «грузинизации Абхазии», как выразились некоторые официальные лица сепаратистских властей. Незадолго до президентских выборов в регионе 2014 году из списка избирателей были изъяты 23 000 жителей Гальского района.



В результате в Гальском районе было зарегистрировано только 603 избирателя во время парламентских выборов, проведенных властями Сухуми 12 марта 2017 года. Из-за недостаточного количества зарегистрированных избирателей сухумские власти не смогли там провести выборы в местные советы, которые состоялись в остальной Абхазии в 2016 году. В результате, сухумскому парламенту пришлось принять специальный законопроект о продлении срока полномочий депутатов местного органа самоуправления Гальского района, которые были избраны в феврале 2011 года.



Согласно переписи, проведенной в оккупированной Абхазии в 2011 году, в регионе проживает более 46 000 этнических грузин, главным образом в Гальском районе, что составляет более 19% населения сепаратистского региона.









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