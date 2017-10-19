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    Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
    19.10.2017
    Сопредседатель группы дружбы с Грузией в Европарламенте Михаэль Галер откликнулся на информацию, распространенную по поводу приглашения т.н. Послов доброй воли Абхазии в Брюссель и заявил, что Европарламент, также как Евросоюз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом сообщили в МИД Грузии.

    Как отметил европарламентарий, невозможно отдельным членам запретить приглашать частных лиц, однако у таких действий нет никакой политической нагрузки и, соответственно, это не оказывает влияния на позицию Европарламента.


    «Мне известно о приглашении т.н. Послов доброй воли Абхазии. Это смешно и не имеет никакого политического значения. Эти люди не представляют собой легитимные структуры и те коллеги, которые пытаются создать это впечатление, из очень маленькой группы, которая никакого влияния не оказывает на решения Европарламента», - отметил Галер.


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