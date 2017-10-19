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    Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
    19.10.2017
    У советского и российского актера Владимира Этуша мошенническим путем похитили 28 млн рублей. Информацию об этом в четверг, 19 октября, Lenta.ru подтвердили в московском управлении Следственного комитета России (СКР).

    «По факту хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих Этушу, возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего мужчины. Он подозревается в мошенничестве», — сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

    Она уточнила, что по данному делу проводятся неотложные следственные действия.

    Как рассказал Lenta.ru источник в правоохранительных органах, в 2013 году Владимир Этуш принял предложение бывшего президента Нацбанка Абхазии Даура Барганджии открыть вклад на выгодных условиях за границей, в швейцарском банке. Артист перевел ему все свои сбережения. В октябре 2017 года он потребовал возвращения денег, но получил отказ. Именно после этого Этуш обратился с заявлением в правоохранительные органы.


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