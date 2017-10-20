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    В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
    20.10.2017
    Проверить на наркозависимость всех сотрудников структур марионеточного режима Абхазии поручил абхазский лидер Рауль Хаджимба на совещании с представителями правоохранительных органов.

    По его словам, ответственность за соблюдение правопорядка в оккупированном Россией регионе лежит на правоохранительных органах, поэтому, прежде всего, они сами должны быть образцом исполнения законодательства.

    Хаджимба отметил важность соблюдения правоохранителями правил дорожного движения, усиления контроля за использованием спецсигналов на машинах и служебных номеров.

    Он также поручил проверить сотрудников структур марионеточного режима на предмет употребления наркотических веществ.




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