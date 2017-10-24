.: Лента Новостей
  • В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ
  • Бывший «премьер» Абхазии подозревается в хищений денег у артиста Владимира Этуша
  • В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока
  • Руководство Абхазии обвинили в притеснении традиционных мусульман
  • В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
  • Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
  • Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
  • Мамыкинс: Рано и поздно Абхазия и Цхинвальский регион вернутся в определенное Конституцией Грузии пространство
  • Сухуми готовит новые ограничения для этнических грузин
  • В Абхазии, предположительно, нашли останки пропавшего в июле российского туриста

    •
     
    Руководство Абхазии обвинили в притеснении традиционных мусульман
    24.10.2017
    Глава абхазского просветительского центра «Золотая середина Ислама» Исмаил ас-Суфи (Еныкъ Руслан) подверг руководство марионеточного режима Абхазии резкой критики за политику, проводимую в отношении последователей ислама в этом оккупированном регионе Грузии, сообщает IslamNews.

    Видеообращение ас-Суфи размещено на его канале в YouTube. Для своего выступления он выбрал довольно-таки странную для религиозного деятеля одежду — камуфляжную майку. Обращает на себя внимание и провокационное название ролика — «Кровавая Бирма Кавказа — Абхазия!».

    Ас-Суфи высказал мнение, что в Абхазии ведется целенаправленная война против мусульман, в том числе против последователей суфизма.

    «Власти блокируют работу по возведению мусульманского просветительского центра, (которое ведется) последователями просвещенного суфизма (тасавуфа), чье учение является заслоном от пагубной идеологии псевдоисламских сект и течений», — заявил он. Также Ас-Суфи перечислил имена известных мусульман, которые в разное время были убиты в республике.

    По словам Ас-Суфи, «преследование мусульман Абхазии по религиозному признаку происходит при молчаливом согласии практически всего абхазского общества за редким исключением». В этой связи он выразил надежду на то, что Всевышний «облегчит страдания наших братьев и сестер в исламе» и «одарит их молниеносной победой над врагами». «Мусульманский Культурно-Просветительский Центр Республики Абхазия «Аль-Васатыйя» » был создан в несколько лет назад. Власти Абхазии оказали тогда всестороннюю помощь и поддержку в регистрации мусульманской организации. Несколько лет назад власти разрешили строительство Мусульманского Культурного Центра с выделенным земельным участком, однако позже этого разрешение было отозвано.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия