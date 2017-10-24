Руководство Абхазии обвинили в притеснении традиционных мусульман

Глава абхазского просветительского центра «Золотая середина Ислама» Исмаил ас-Суфи (Еныкъ Руслан) подверг руководство марионеточного режима Абхазии резкой критики за политику, проводимую в отношении последователей ислама в этом оккупированном регионе Грузии, сообщает IslamNews.



Видеообращение ас-Суфи размещено на его канале в YouTube. Для своего выступления он выбрал довольно-таки странную для религиозного деятеля одежду — камуфляжную майку. Обращает на себя внимание и провокационное название ролика — «Кровавая Бирма Кавказа — Абхазия!».



Ас-Суфи высказал мнение, что в Абхазии ведется целенаправленная война против мусульман, в том числе против последователей суфизма.



«Власти блокируют работу по возведению мусульманского просветительского центра, (которое ведется) последователями просвещенного суфизма (тасавуфа), чье учение является заслоном от пагубной идеологии псевдоисламских сект и течений», — заявил он. Также Ас-Суфи перечислил имена известных мусульман, которые в разное время были убиты в республике.



По словам Ас-Суфи, «преследование мусульман Абхазии по религиозному признаку происходит при молчаливом согласии практически всего абхазского общества за редким исключением». В этой связи он выразил надежду на то, что Всевышний «облегчит страдания наших братьев и сестер в исламе» и «одарит их молниеносной победой над врагами». «Мусульманский Культурно-Просветительский Центр Республики Абхазия «Аль-Васатыйя» » был создан в несколько лет назад. Власти Абхазии оказали тогда всестороннюю помощь и поддержку в регистрации мусульманской организации. Несколько лет назад власти разрешили строительство Мусульманского Культурного Центра с выделенным земельным участком, однако позже этого разрешение было отозвано.









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