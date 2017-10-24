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24.10.2017 В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока. Об этом заявляет служба безопасности абхазского режима. Согласно информации, они были задержаны при пересечении абхазской линии российской оккупации по реке Ингури.



По словам пресс-секретаря абхазского "СГБ" Аслана Салакая, задержанные являлись гражданами Египта, Сомали, Йемена и Судана.



"Гражданство и личности задержанных подтверждаются их документами, у двоих иностранцев документы отсутствуют. Установлено, что все они в разное время прибыли в Грузию по процедуре безвизового въезда, чтобы затем нелегально попасть в Россию, страны Восточной и Западной Европы», - заявляет Салакая.



Задержанный гражданин Йемена Имад Мухамед Абдуллах Альбоси, со своей стороны, объяснил произошедшее так: «Я прилетел в Грузию по туристической визе, хотел оттуда попасть в одну из стран Европы. Наша группа состояла из 5 человек. Один из группы нашел человека, пообещавшего свести нас с переправщиком, который отправит группу из Грузии в Европу. Мы заплатили по 2800 долларов, но когда заподозрили что-то неладное, хотели отказаться от этого дела. При этом, деньги нам не вернули и предложили попасть в Европу через Россию. Так мы и попали в Абхазию, даже не зная, что это – Абхазия. Пока нас не задержали, мы думали – это Грузия. Нас сопровождали два человека. Знаю имя всего лишь одного из них – Александр, а также те, кто шли со мной, утверждали, что другой человек – полицейский».



Другой задержанный Ваил Ибрагим Ухби Альгадми, уроженец Арабской Республики Египет сообщил: «Мне сказали, что через Грузию легко нелегальным путем попасть в страны Европы. Человек, который отправил меня из Египта, объяснил, где я могу встретиться с другими беженцами в Грузии, которые также хотят перебраться в страны Европы. После того, как я прилетел в Грузию, нашел это место: улица Межешвили, рядом с «Макдоналдс». Там было много таких, как я, которые тоже должны были встретиться с человеком, который нам помог бы. К сожалению, никто нас не встретил. В общей сложности я пробыл в Грузии больше двух месяцев. Потом встретился с ребятами, которые также хотели попасть в Европу. У нас было два варианта: или двигаться через Абхазию (причем, это дешевле – всего 2 000 долларов США), или второй вариант – из Батуми, по Черному морю существует канал переправки, но он стоит слишком дорого. И я решил идти через Абхазию. К границе нас сопровождали два человека. Один из них – грузин, по всей видимости, полицейский. Они и переправили нас через границу, пересекая реку».



Также, Аслан Салакая пояснил: «Как признаются сами задержанные, в настоящее время на территории Грузии находятся несколько тысяч выходцев из регионов Ближнего Востока и Африки. И все они рассчитывают перебраться в страны Европы. Анализ ситуации показал, что в короткий промежуток времени был организован канал незаконной миграции из Грузии в Абхазию большого числа людей, инструктаж по пересечению границы проводился в присутствии сотрудников грузинской полиции, которые требовали от мигрантов уничтожить паспорта после попадания на территорию страны. Все это говорит о том, что в организации этого процесса заинтересованы представители, как минимум, грузинских спецслужб. В случае успеха, этот канал мог быть использован и в дальнейшем, в том числе, для засылки террористов в Россию и страны Европы. Поэтому, просим жителей и гостей Абхазии проявлять бдительность и сообщать о подозрительных лицах правоохранительным структурам Абхазии».



в настоящее время абхазская сторона по своим каналам проверяет причастность задержанных к вооруженным формированиям или террористическим организациям.









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