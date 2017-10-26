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    Бывший «премьер» Абхазии подозревается в хищений денег у артиста Владимира Этуша
    26.10.2017
    Бывший «премьер» Абхазии Беслан Бутба подозревается по делу о хищении денег у советского актера Владимира Этуша, и, предположительно, скрывается в Швейцарии.

    Как сообщает РЕН ТВ, Бутба подозревается в аналогичных преступлениях на оккупированной Россией территории Грузии - Абхазии. По заверениям кредиторов, бизнесмен взял деньги для осуществления перевода, однако позже не вернул средства. По данным РЕН ТВ, в настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

    В МВД Абхазии РЕН ТВ заявили, что в настоящее время в отношении Бутбы уголовных дел не возбуждено. В то же время, по данным источников, уголовные дела могут появиться как раз после того, как Бутбу удастся задержать.

    Напомним, что ранее по этому же делу был задержан экс-глава т.н. "нацбанка Абхазии" Даур Барганджия, который, отвечая на вопросы журналистов о пропаже средств, заявил, что деньги находятся у Бутбы.

    Ранее стало известно, что Барганджия арестовали до 18 декабря. Экс-председатель "Нацбанка Абхазии" был экономическим советником Этуша на протяжении 18 лет.

    По его словам, он не считает себя мошенником и собирался вернуть средства Этушу до 17 декабря.

    По предварительным данным, в 2013 году народный артист СССР передал своему другу Дауру Барганджии 28 млн рублей. Тот обещал вложить их в банк в Швейцарии, утверждая, что у него есть связи. Однако позднее экс-председатель Нацбанка Абхазии отказался возвращать деньги семье артиста.


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