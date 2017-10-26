В Гали состоялась очередная встреча в рамках МПРИ

26.10.2017 В Гали состоялась 50-я по ряду встреча в рамках Механизма превенции инцидентов и реагирования на них. На встрече представители центральной власти уделили особое внимание вопросу убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория в селе Хурча 19 мая 2016 года.



Согласно информации Службы государственной безопасности, разговор коснулся также вопроса граждан Грузии, которые в течение прошлого периода были незаконно задержаны по обвинению в пересечении т.н. границы, и которых до сегодняшнего дня не освободили.



По сообщению пресс-службы ведомства, представители центральной власти говорили также о значении "горячей линии", и необходимости обмена валидной, перепроверенной информацией с ее помощью.



На встрече разговор коснулся также факта задержания де-факто властью 16 октября жителя села Гагида оккупированного Гальского района Кобы Окуджава.



До начала 50-й встречи IPRM, по инициативе Организации объединенных наций, и с участием международных экспертов в Гали состоялась информационная сессия, на которой участники встречи (IPRM) ознакомились с международным опытом эффективной борьбы с криминалом в конфликтных регионах.



Очередная встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них состоится 28 ноября 2017 года.









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