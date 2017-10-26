Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми

26.10.2017 Три человека доставлены в Республиканскую больницу в результате автомобильной аварии в Сухуми, сказал корреспонденту Sputnik исполняющий обязанности главного врача Республиканской больницы Аполлон Гургулия.



"В больницу попали мать и дочь, их жизни ничего не угрожает, у матери перелом. Также попала в больницу беременная женщина, которая находится под наблюдением, ничего серьезного с ними не произошло", — добавил Гургулия.



Два легковых автомобиля Citroen и Mercedes-Benz столкнулись в Сухуми около 14.45 в четверг 26 октября. По словам очевидцев, Citroen двигался в сторону центрального рынка по главной дороге, когда со стороны улицы Воронова выехал Mercedes-Benz.



"Я остановился на светофоре за квартал от пересечения улиц Ардзынба и Воронова. Mercedes-Benz выехал без остановки, поехал, как по главной дороге", — рассказал водитель Citroen.



Водитель отметил, что он пытался уйти от столкновения, но не успел, так как Mercedes-Benz выехал неожиданно.









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