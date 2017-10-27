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    Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
    27.10.2017
    Правительство Грузии создает государственную программу защиты и развития абхазского языка - заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили на сегодняшнем заседании правительства.

    Премьер-министр объявил Днем абхазского языка 27 октября, и поздравил с этим всех, особенно абхазов.

    "Хочу ознакомить вас с инициативой. Мы создаем государственную программу защиты и развития абхазского языка. Полагаем, что эта программа будет очень важной основой в процессе восстановления доверия. Эта программа предусматривает многосторонние мероприятия. Будет выделен соответствующий бюджет, и я убежден, что общество активно включится в осуществление данной программы. Я убежден, что наше искреннее и глубинное отношение к абхазскому языку и культуре будет крайне важным в процессе восстановления тех сожженных мостов, которые необходимы для нашего единства"- заявил Георгий Квирикашвили.


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