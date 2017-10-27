В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом

27.10.2017 В Абхазию завезен груз ядохимикатов, необходимых для проведения мероприятий по борьбе с вредителями сельхознасаждений - пестициды и феромон «Бифетринин», которые должны применяться против «мраморного клопа» при лечении цитрусовых насаждений, а также вакцины для предупреждения заболеваний крупного рогатого скота.



Сейчас ведутся интенсивные переговоры с международными организациями по вопросу оказания помощи в борьбе с «мраморными клопами».



Груз ядохимикатов, на общую сумму 2 161 550 рублей, передан ветеринарной службе Абхазии.









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