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    В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
    27.10.2017
    В Абхазию завезен груз ядохимикатов, необходимых для проведения мероприятий по борьбе с вредителями сельхознасаждений - пестициды и феромон «Бифетринин», которые должны применяться против «мраморного клопа» при лечении цитрусовых насаждений, а также вакцины для предупреждения заболеваний крупного рогатого скота.

    Сейчас ведутся интенсивные переговоры с международными организациями по вопросу оказания помощи в борьбе с «мраморными клопами».

    Груз ядохимикатов, на общую сумму 2 161 550 рублей, передан ветеринарной службе Абхазии.


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