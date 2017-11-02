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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии

02.11.2017 На встрече католикоса-патриарха всея Грузии с руководителем отдела по внешним делам РПЦ митрополитом Илларионом Алфеевым стороны говорили о ситуации, сложившейся в оккупированной Россией Абхазии.



"Позвольте передать вам приветствие патриарха России Кирилла, а также он попросил передать вам, что с большой любовью ждет вас в России на 100 летнем юбилее восстановления патриаршества Православной Церкви России. Надеемся, что мы увидим Вас, и вашу делегацию на празднике. Мы пригласили глав разных православных церквей, и от большинства получили положительный ответ. 4 декабря в храме Спасителя будет вознесена праздничная служба.



В Абхазии нет никаких новшеств. Группа, захватившая монастырь Нового Афона, и объявившая себя почти автокефальной церковью, по-прежнему сохраняет позиции. Да, между ними произошел раскол. Та группа сейчас признает вселенского патриарха, и они объявили себя митрополией. Надо подумать, как урегулировать ситуацию. На вашей последней встрече со Святейшим патриархом Кириллом было принято решение, что создадим рабочую группу для рассмотрения сложившейся ситуации в Абхазии. Мы готовы приняться за работу, поскольку там очень много проблем, которые необходимо разрешить. Как Вы думаете, сколько человек должны быть в этой группе? Наверное, 2-3 будет достаточно, мы ждем вашего ответа"- заявил митрополит Илларион Алфеев на встрече с патриархом всея Грузии.



"Я принял ваше приглашение. Если позволит здоровье, я приеду на праздник. У нас есть епископ из Абхазии, Григорий Кация, а в Абхазии есть личность, который по фамилии так же Кация, он руководит отношениями парламента и правительства с религиозными организациями. Можно было отправить его туда. Некоторые выражают мнение, что мы должны как-нибудь отрегулировать ситуацию в Абхазии. Мне рассказывали, что произошел раскол этой группы, между Виссарионом Аплия и другими. Именно поэтому надо спешить урегулировать ситуацию. Представитель Абхазии приехал сюда, и сказал мне об этом расколе. Он сказал, что мог подготовить там мой дом. У меня есть дом в Абхазии, я купил его, когда жил там, по улице Ниношвили №13. Сейчас там кто-то проживает. Как Вы думаете, сколько человек должны входить в рабочую группу? Думаю, нет необходимости в большой группе, наверное, по три человека с каждой стороны. Мы подумаем, и сообщим ответ"- заявил Святейший и Блаженнейший Илия II.











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