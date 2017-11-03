Хаджимба: многие под погонами принимают наркотики

Многие сотрудники силовых ведомств принимают наркотики - заявил лидер марионеточного режима оккупированной Россией Абхазии Рауль Хаджимба на расширенной коллегии т.н. МВД.
"Мы начали работу и начали со своих структур. Я уверяю вас, что мы найдем соответствующие возможности, средства для того, чтобы начать полную проверку всех структур по отношению к тем лицам, которые принимают наркотики", — сказал он.
Эту проверку пройдут все вне зависимости от рангов и авторитета, добавил Хаджимба.
"Многие уйдут после проведения этой работы. К сожалению, буквально за короткий промежуток времени в органах Государственной службы охраны уволено 12 человек за употребление наркотиков", — сообщил Хаджимба.
В работе МВД необходима информационно-просветительская работа, а не просто констатация фактов, подчеркнул он.
Он обратил внимание коллегии на то, что люди в форме нарушают правила на дороге намного чаще, чем гражданские.
"Почему мы считаем, что нам все позволительно? Почему мы должны с таким подходом выходить к людям?" — выразил Хаджимба свое недоумение.