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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное РПЦ играет большую роль в вопросе урегулирования ситуации в Абхазии - секретарь патриарха

03.11.2017 Нельзя закрывать глаза на реальность, и говорить, что мы обойдем стороной Русскую Церковь, и урегулируем этот вопрос. Его Святейшество всегда говорил, и сегодня мы остается при мнении, что ключ урегулирования этих вопросов надо искать здесь, и в этих отношениях - заявил секретарь патриарха, протоиерей Микаэль Ботковели.



Отец Микаэль прокомментировал заявления теологов в связи со вчерашней встречей в патриархии, где еще раз был разговор о создании совместной комиссии православных церквей России и Грузии. Данная комиссия должна изучить, и урегулировать положение, существующее на сегодня в Абхазии.



По заявлению секретаря патриарха, вопрос Абхазии был на рассмотрении между церквями России и Грузии не только на вчерашней встрече.



По словам отца Микаэлья, вчера руководитель отдела внешних дел Церкви России, митрополит Илларион напомнил католикосу-патриарху всея Грузии встречу между патриархами, состоявшуюся до того в Москве, где говорили о необходимости создания данной комиссии.



По словам протоиерея, на встрече в Москве грузинская сторона тоже выразила согласие в связи с инициативой создания такой комиссии.



"Я понимаю отношение теологов в связи с решением вопроса, но мы никуда от реальности не денемся. Надо признать, что в урегулировании этого конфликта особая роль принадлежит Православной Церкви России. Такие переговоры у нас есть и с патриархией Константинополя. Мы также не исключаем включение в решении этого вопроса других церквей, если, разумеется, они привнесут какой-либо позитивный вклад. Так что созданием комиссии ничего особенного не происходит, и мы не понимаем, почему у этих людей такое отношение. А что делать? Закрыть глаза на реальность, и не учитывать, что эта часть Грузии практически граничит с Россией?! У нас был разговор, и дальше собираемся говорить на эту тему с патриархией Константинополя, но будет ли учитывать формат двухсторонних встреч включенность Константинопольской патриархии в этих вопросах, решится в будущем"- заявил секретарь патриарха всея Грузии.



Теологи скептически относятся к созданию совместной комиссии православных церквей России и Грузии. Они призывают Церковь Грузии к расторжению евхаристической связи с РПЦ. А также требуют включения в переговорах такого рода Константинопольской патриархии, и представителей других церквей.









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