Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми

Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на пересечении улиц Ардзинба (новое название улицы Кирова) и Пушкина в Сухуми в понедельник 6 ноября.



Очевидцы утверждают, что автомобиль ехал с большой скоростью вниз по улице Ардзинба.



"Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходной разметке. Автомобиль ехал быстро и не пропустил их. Удар был очень сильный", — рассказала свидетель происшествия Ирма.



По ее словам, ребенка на частном автомобиле отвезли в больницу. ДТП произошло примерно в 13:00.



В приемной Республиканской больницы сообщили, что мальчик семи лет находится в сознании и ему делают рентген.









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