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    Семилетнего мальчика сбил автомобиль в центре Сухуми
    06.11.2017
    Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе на пересечении улиц Ардзинба (новое название улицы Кирова) и Пушкина в Сухуми в понедельник 6 ноября.

    Очевидцы утверждают, что автомобиль ехал с большой скоростью вниз по улице Ардзинба.

    "Женщина с ребенком переходили дорогу по пешеходной разметке. Автомобиль ехал быстро и не пропустил их. Удар был очень сильный", — рассказала свидетель происшествия Ирма.

    По ее словам, ребенка на частном автомобиле отвезли в больницу. ДТП произошло примерно в 13:00.

    В приемной Республиканской больницы сообщили, что мальчик семи лет находится в сознании и ему делают рентген.


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