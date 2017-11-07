Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Кустурица стал «послом» абхазских сепаратистов

07.11.2017 Кинорежиссер Эмир Кустурица, посол доброй воли ООН, присоединился к благотворительному движению "Послы доброй воли Абхазии", сертификат и медаль посла были вручены режиссеру в Москве, сообщили в движении "Послы доброй воли Абхазии".



Кустурица поддержал инициативу благотворительного движения по привлечению внимания мирового сообщества к вопросу охраны культурного наследия Абхазии, в частности, к проблеме разрушения древних грузинских христианских храмов на этой исконно грузинской территории, оккупированной Россией. Как известно, эти храмы "послы доброй воли" с подачи их московских кураторов выдают за "абхазские", о чем история наглухо умалчивает.



"Я, как посол доброй воли ООН, поддерживаю призыв "Послов доброй воли Абхазии". Древние христианские храмы, расположенные в Абхазии, должны быть сохранены, и будущие поколения должны их увидеть", — отметил Кустурица.



Он повторил ранее озвученную "послами" глупость мирового масштаба о том, что якобы "Абхазия — древний центр мирового христианства" и что "самые первые церкви на Кавказе появились именно на территории Абхазии", и мировое сообщество, прежде всего ООН, не может игнорировать разрушение памятников мировой христианской культуры, которые расположены там.



Напомним, 2 октября движение "Послы доброй воли Абхазии" опубликовали видеообращение к ЮНЕСКО с призывом совместно решать вопросы сохранения древних православных храмов, расположенных на территории оккупированного региона Грузии.



Отметим также, что грузинская общественность заблокировала приглашение в страну с концертом Эмира Кустурицы. Как только стало известно о намерении провести его концерт в Грузии, общественность выразила свое недовольство. Известно, что Кустурица ранее бывал в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии, чем нарушил закон "Об оккупированных территориях". Как заявили организаторы концерта, мероприятие было отложено до выяснения всех обстоятельств. Информация о включении Кустурицы в состав движения "послов доброй воли", по-видимому, поставит окончательный крест на проведении его концерта в Грузии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>