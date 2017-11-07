Российские власти предлагают абхазскому руководству усилить защиту собственности инвесторов

Власти России предлагают руководству абхазских сепаратистов усилить защиту собственности инвесторов, а также внести изменения в законодательство, сняв ограничения на инвестиции из РФ в электроэнергетику и разрешив продажу жилья россиянам в туристически привлекательных районах, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.



В настоящее время большая часть осуществляемых в Абхазии иностранных инвестиций - российские. На территории республики зарегистрированы более 230 компаний со 100-процентным российским капиталом и 240 совместных предприятий. Спектр инвестиций достаточно широк - от туризма и предоставления услуг связи до взаимодействия в топливно-энергетической сфере, промышленности, строительстве.



«Инвестиционные проекты в Абхазии зачастую воспринимаются как высокорисковые. У российского инвестора нет уверенности в том, что безопасность его инвестиций гарантирована. Проблемы с собственностью возникали у ряда российских инвесторов» - сказал собеседник агентства, передает «Абхазия-Информ».



По его словам, подобные проблемы обсуждались в конце октября на восьмом российско-абхазском деловом форуме в Сухуми. Участники форума высказали мнение, что послабления в режиме продажи жилья россиянам способствовало бы поступлению значительных средств в экономику, причем сразу в несколько отраслях: и туризм, и строительство, и банковский сектор.









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