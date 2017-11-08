Долидзе: Гуманитарная ситуация на оккупированных территориях весьма тревожная

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08.11.2017 Государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе считает, что гуманитарное положение, сложившееся на оккупированных территориях, является весьма тревожным.



Комментируя рассмотрение отчета "Конфликт в Грузии", запланированное на заседании комитета заместителей министров Совета Европы, Долидзе отметил, что правительство постоянно работает с точки зрения повышения международной включенности на местах.



"Господин Давид Залкалиани находится в Страсбурге для рассмотрения этого вопроса. Гуманитарное положение, которое сложилось на оккупированных территориях, весьма печальное, весьма тревожное, исходя из того, что серьезно ущемляются права человека, право учится, право перемещаться, вообще право жить, нарушены все нормы, предусмотренные с международной течки зрения. Это одна правовая сторона того, что делает Российская Федерация на месте, вторая, человеческая, гуманная сторона, что является тревожной.



Поэтому мы всегда призываем, и работаем в том направлении, чтобы было как можно больше международной включенности на месте. Поэтому присутствие европейских наблюдателей на месте, особенно внутри на оккупированных территориях, является чрезвычайно значимым. Мы продолжим работу в данном направлении. В то же время следует отметить то, что господин Ягланд хорошо знаком с данной проблемой, и лично включен в выдвижение этого вопроса на передний план. Я благодарен ему за то, что с его стороны продолжается активность, поскольку Совет Европы является именно той организацией, которую касаются рассмотрения таких вопросов на месте"- отметил Виктор Долидзе.



Напомним, сегодня на 1299 заседании комитета заместителей министров Совета Европы, будет рассмотрен 16-й консолидированный отчет Генерального секретаря Совета Европы Торбиона Ягланда "Конфликт в Грузии".



По информации МИД Грузии, отчет включает период с апреля по сентябрь 2017 года включительно. В рассмотрении отчета примет участие первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.









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