Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима

Поездка частного лица в Израиль не имеет никакого отношения к правительству Израиля - так прокомментировало посольство Израиля в Грузии поездку в эту страну представителя марионеточного режима Абхазии Даура Кове.



"Израильское государство поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии. Поездка частного лица в Израиль ни в коем случае не имеет отношения к правительству Израиля", - говорится в заявлении.



Напомним, что Даур Кове в рамках своей поездки, согласно информации абхазских СМИ, встретился с мэром города Сдерот, а также дал интервью государственному радио Израиля.









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