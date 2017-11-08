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    Посольство Израиля в Грузии прокомментировало поездку представителя абхазского режима
    08.11.2017
    Поездка частного лица в Израиль не имеет никакого отношения к правительству Израиля - так прокомментировало посольство Израиля в Грузии поездку в эту страну представителя марионеточного режима Абхазии Даура Кове.

    "Израильское государство поддерживает независимость и территориальную целостность Грузии. Поездка частного лица в Израиль ни в коем случае не имеет отношения к правительству Израиля", - говорится в заявлении.

    Напомним, что Даур Кове в рамках своей поездки, согласно информации абхазских СМИ, встретился с мэром города Сдерот, а также дал интервью государственному радио Израиля.


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