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    Для Грузия неприемлемо, что Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии» - Цихелашвили
    08.11.2017
    По заявлению государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявляет, что для Грузии неприемлемо, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица стал «послом доброй воли Абхазии», если, по ее словам, "эта информация соответствует действительности".

    "Прежде всего, я не знаю, является ли это абсолютной правдой, но естественно, не исключаю этого. Любое такое решение или действие со стороны любой персоны неприемлемо для нас. Разумеется, у России в данном случае, и вероятно, в других таких случаях решающая роль, поскольку это страна, которая не только нарушает принцип нашего суверенитета и территориальной целостности, но и откровенно оккупировала территории Грузии. Ее политика направлена на то, чтобы одностороннее решение о т.н. признании этих территорий, которое она приняла после августовской агрессии 2008 года, навязать международному содружеству, лицам, и организациям.

    Прошедшие годы показали, что эта политика вообще безуспешная. Политика непризнания является очень твердой, и фактически эти попытки России провалились. В данном случае я рассматриваю этот конкретный факт как неприемлемый для нас, если это соответствует реальности. Другого комментария я не могу сделать"- заявила Цихелашвили.

    Напомним, что сербский кинорежиссер Эмир Кустурица стал "послом доброй воли Абхазии". Он получил соответствующий сертификат и медаль в Москве.




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