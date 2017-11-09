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    Кустурица - «посол доброй воли Абхазии» или обыкновенный представитель оккупационного режима в облике защитника культурного наследия
    09.11.2017
    Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица присоединился к так называемому движению «Послы доброй воли Абхазии». Как сообщает агентство Спутник, он якобы постарается привлечь внимание мирового сообщества к проблеме охраны памятников культуры, находящихся на территории Абхазии. В связи с этим, по нашей просьбе, комментарии делает заместитель председателя Верховного Совета Абхазии Джемал Гамахария.

    Действительно, 7 ноября сего года появилась информация, согласно которой известный режиссер и посол доброй воли ООН Эмир Кустурица стал членом так называемого благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии», которого создал и распиярил Кремль. Он поддержал фарисейскую инициативу «послов» не так уж доброй воли об охране древнейших христианских культурных памятников.

    Хотел бы напомнить, что Москва однажды уже попыталась использовать господина Кустурицу в собственных целях, когда в 2009 году он был доставлен в оккупированный Цхинвали для съемки фильма о «геноциде» осетин, якобы устроенном «грузинскими агрессорами». План Москвы тогда не осуществился. И на этот раз Кремль пытается возложить на Эмира Кустурицу миссию, не совместимую с именем посла доброй воли ООН, именем художника. Дело в том, что «послы доброй воли Абхазии» и стоящие за ними силы, являются не благотворителями, призванными охранять памятники культуры, а обыкновенными представителями оккупационного режима. На их совести лежит тягчайшее преступление - осуществление массовой этнической чистки и геноцида грузинского населения Абхазии. И после перевоплощения в «послов доброй воли» оккупанты средневековыми дикими методами поныне продолжают нарушать элементарные права человека, занимаются невиданной доселе дискриминацией грузинского населения; они же искажают облик или уничтожают древнейшие памятники грузинской христианской культуры – воздвигнутые грузинскими царями исторические храмы с грузинской эпиграфикой раннего средневековья и фресками того же периода.

    Так как подобные деяния неоднократно были осуждены мировой общественностью, русские оккупанты и абхазские сепаратисты пытаются прикрыть свой неблаговидный облик именами лояльно настроенных в отношении Москвы видных деятелей, таких как крупный художник Эмир Кустурица, член Европарламента Майкл Марусик и другие. Цель Кремля заключается в том, чтобы посредством таких и иных известных личностей преступный оккупационный режим Абхазии представить Европе с «обновленным» позитивным имиджем, добиться его легитимации.

    Подобным планам не суждено осуществиться. Несмотря на это, возложенная Москвой на Эмира Кустурицу и Майкла Марусика миссия содержит в себе довольно серьезную опасность. Отныне они становятся невольными соучастниками вышеуказанных злодеяний оккупационного режима Абхазии, в том числе уничтожения уникальных памятников грузинской культуры.

    Будем надеяться, что всемирно известный кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица не осрамит почетное звание посла доброй воли ООН, в скором времени разберется в создавшейся ситуации и откажется от службы Кремлю, ибо в данном случае она ничего общего не имеет с международным правом, охраной памятников культуры, гуманизмом, установлением согласия и мира между временно разобщенными родственными народами.


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