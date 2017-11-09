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    Совет Европы опубликовал доклад «Конфликт в Грузии»
    09.11.2017 - Civil Georgia
    Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд на 1299-ом заседании заместителей министров Совета Европы 8 ноября представил 16-ый консолидированный доклад «Конфликт в Грузии», который охватывает период с апреля по сентябрь 2017 года и касается обстановки с точки зрения безопасности и соблюдения прав человека в регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.

    - 16-ый консолидированный доклад «Конфликт в Грузии» (апрель-сентябрь 2017)

    Генеральный секретарь Совета Европы отметил в докладе, что «несмотря на непрерывные усилия, Секретариат не смог получить право на въезд в Абхазию и Южную Осетию для подготовки консолидированного доклада», в результате чего, Секретариат «не имел возможности оценить ситуацию в сфере прав человека на месте».

    В результате, представленная в документе информация основана на предыдущих консолидированных докладах, а также на беседах с правителями властей Грузии, международного сообщества, народным защитником и представителями местных неправительственных организаций.

    Обстановка на оккупированных территориях с точки зрения безопасности была оценена участниками Женевских международных дискуссий, «как сравнительно стабильная и спокойная», однако, положение прав человек и гуманитарная ситуация пострадавших от конфликта лиц «по-прежнему вызывает беспокойство, особенно, на фоне существующих и новых ограничений, которые возникли перед этнически грузинским населением», что было связано с их свободным передвижением, получением документов, а также основных услуг, включая доступ к образованию.

    В документе также отмечается, что неформальный диалог между специальным представителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным содействовал процессу нормализации экономических и гуманитарных отношений между Грузией и Россией.

    В докладе подчеркивается, что правительство Грузии «вновь обеспечивает свободный доступ к здравоохранению, образованию и другим социальным льготам для всех жителей Абхазии и Южной Осетии», однако также акцентируется внимание на затягивании внесения изменений в Закон Грузии «Об оккупированных территориях», которые были принят Парламентом Грузии в первом слушании в 2013 год, и согласно которым, «происходит декриминализация первичного нарушения процедур въезда на неконтролируемую властями Грузии территорию и это нарушение будет рассматриваться в качестве административного правонарушения».

    «В ходе визита делегации международные участники подчеркнули, что закон следует изменить таким образом, чтобы он способствовал более активной вовлеченности международного сообщества с населением, пострадавшим от конфликта. Признавая гибкий подход центральной власти Грузии к реализации закона, были высказаны определенные опасения по поводу ограничения доступа », - говорится в докладе.

    Абхазия

    Что касается Абхазии, «существенных изменений в ситуации с точки зрения безопасности на месте не происходило; Однако, по заявлению некоторых наблюдателей, усиленные военные учения лишают местное население ощущения безопасности».

    «Возрастающее количество ограничений, налагаемых на основные права и услуги, также усиливают ощущение неопределенности и недостатка безопасности», - отметил генеральный секретарь, добавив, что население Гальского района остается «самой уязвимой группой с этой точки зрения».

    Закрытие четырех из шести пропускных пунктов в Абхазии «значительно осложнило свободу передвижения, в первую очередь, для населения Гали, но и для других людей, в результате чего, за этим последовало увеличение времени на путешествие и пересечение административной границы, несмотря на то, что де-факто власти, согласно сообщениям, пытаются ослабить негативные последствия за счет улучшения инфраструктуры и транспортной схемы».

    Генеральный секретарь Совета Европы затронул также и тему новых документов «вида на жительство», и отметил, что, похоже, новый документ предоставляет его владельцам только ограниченные права на владение имуществом, создавая значительные препятствия для их интеграции на местном уровне и еще больше усиливая чувство их неприятия.

    Цхинвальский регион/Южная Осетия

    Значительных изменений с точки зрения безопасности не происходило также и в Южной Осетии.

    «К сожалению, в течение отчетного периода вновь продолжался т.н. процесс бордеризации», который остается «потенциальным источником напряженности». «Так называемый процесс бордеризации и те препятствия, которые он создает свободному передвижению, по-прежнему оказывают значительное влияние на повседневную жизнь местного населения, а также есть серьезные негативные последствия и с точки зрения безопасности», - говорится в докладе.

    Министерство иностранных дел Грузии приветствовало 16-ый консолидированный доклад, а также заявления, сделанные ЕС, ГУАМ и другими партнерами в связи с докладом, и выразил надежду, что этот вопрос и в будущем останется на повестке дня Совета Европы.


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