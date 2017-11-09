Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Шотландии демонтируют мемориал памяти абхазов

09.11.2017 В Шотландии, городе Килнмарноке будет демонтирован мемориал памяти абхазов, погибших в т.н. грузинско-абхазском конфликте. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Объединенном Королевстве Тамар Беручашвили.



"Информация об этом мемориале появилась в социальных сетях. Вообще одна из важных задач посольства Грузии, и вообще грузинской дипломатии, использовать все средства, чтобы противостоять усилиям российского правительства в пропаганде т.н. независимости Абхазии и Южной Осетии. Как известно, в данном направлении используются многие средства, будь то применение символики, публикации статей, сотрудничество частных компаний, сотрудничество торгово-промышленных палат и т.д. Наша задача выявить такие случаи, и нейтрализовать с помощью наших партнеров, объяснить активной беседой со всеми сторонами, поскольку часто имеет место недостаток информации.



Территориальная целостность и суверенитет Грузии является важнейшей задачей государства Грузии. В данном направлении британские партнеры традиционно очень активно поддерживают нас, и это выражается в нашем сотрудничестве, как на двухстороннем, так и многостороннем уровне. Мы и в данном конкретном случае получили очень серьезную поддержку Лондона, Министерства по внешним делам и содружества, а также от местной власти в Шотландии. Прежде всего, мы объяснили ситуацию (стал необходим исторический экскурс), и положение, существующее на месте после российской оккупации. Месяц назад я находилась с визитом в Шотландии, где состоялись встречи с местной властью, в парламенте, и наряду с другими темами мы уделили особое внимание этому вопросу.



Мы получили обещание, что власть Шотландии поговорит с местным правительством в городе Килнмарноке, и объяснит ситуацию. Они получили полную информацию, разделили тот подход, который есть у британского государства вообще по отношению территориальной целостности и суверенитета Грузии, и несколько дней назад местный совет принял решение о демонтаже этого монумента. Это действительно хороший результат. У нас на самом деле есть возможность на основании доверия и сотрудничества, которое сложилось с нашими партнерами, выявить, и нейтрализовать такие факты"- заявила Беручашвили.



По словам посла, этот мемориал предположительно установлен в 1993-1996 годах, точную дату в местной власти города Килнмарнока не могут назвать, поскольку в этот период представители местного совета управления сменились. По информации Тамар Беручашвили, информация, будто Килнмарнок является городом-побратимом Сухуми, не соответствует реальности.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>