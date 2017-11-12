Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию

12.11.2017 Президент Науру Барон Вака прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию. По информации абхазских СМИ, на абхазском участке грузино-российской границы его встречал глава внешнеполитического ведомства абхазского марионеточного режима Даур Кове.



В состав делегации Науру входят также депутат парламента, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, советник президента Милтон Дьюб, постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес.



Сегодня же президент Науру проведет встречу с лидером абхазских сепаратистов Раулем Хаджимба встречу, на которой планируется обсудить «состояние и перспективы двустороннего сотрудничества».











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