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    Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
    12.11.2017
    Президент Науру Барон Вака прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию. По информации абхазских СМИ, на абхазском участке грузино-российской границы его встречал глава внешнеполитического ведомства абхазского марионеточного режима Даур Кове.

    В состав делегации Науру входят также депутат парламента, министр здравоохранения и образования Чармин Скотти, советник президента Милтон Дьюб, постоянный представитель Республики Науру при ООН Марлен Моузес.

    Сегодня же президент Науру проведет встречу с лидером абхазских сепаратистов Раулем Хаджимба встречу, на которой планируется обсудить «состояние и перспективы двустороннего сотрудничества».


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