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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Фальсификация истории продолжается - абхазские «ученые» стараются присвоить мост царицы Тамар

14.11.2017 Фальсификация истории продолжается. На ведущем интернет-портале антигрузинской пропаганды sputnik-abkhazia.ru опубликована статья, где некий блогер Рисмаг Аджинджал со ссылкой на своего отца, "историка" Эрмолая Аджинджал заявляет, что памятник грузинской материальной культуры XII века в Абхазии, арочный мост на реке Беслетка вблизи от Сухуми не грузинский памятник, а абхазский памятник культуры, и во время реконструкции в 1935 году грузины, с целью присвоить его, выгравировали на нем грузинские буквы.



Напомним, что на каждом облицовочном камне арки моста выбиты грузинские буквы на древнем асомтаврули, а на западной стене размещена надпись в одну строчку буквами асомтаврули: "Христос владыка всея… Славь в обоих мирах непобедимого царя царей Баграта" (речь идет о Баграте III, объединителе Грузии, первым получившем титул "царь абхазов и грузин"). В доказательство, что надписи на мосту сделали грузинские реставраторы в 20-м веке, в статье приводятся рассказы греков, проживающих вблизи от моста во время Советского Союза, большинства из которых уже нет в живых, и черно-белая фотография.



Аджинджал заявил, что аналогичными методами грузины старались фальсифицировать абхазскую культуру и историю. По его заявлению, мост никак не мог быть имени Святой царицы Тамары, поскольку мост построили абхазы. Но сепаратисты забывают, что основная часть таких же каменных арочных мостов встречается в Лазети и Чорохском бассейне, в Аджарии, Имерети, и других местах. Соответственно он как раз таки является примером традиции грузинского средневекового строительства мостов.



Пропагандистская статья, пронизанная сепаратистским духом, является очередным примером попытки России стереть след грузинской культуры на территории оккупированной Абхазии. Он предназначен не только "для внутреннего потребления", но и для пользователей российских информационных источников, существующих во всем мире.











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