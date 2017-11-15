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    Мемориал в Килманроке подкорректируют с учетом внешней политики Великобритании
    15.11.2017
    Совет Восточного Эйршира, в состав которого входит город Килмарнок, дал Sputnik Абхазия пояснения по поводу демонтажа мемориала, установленного в память о жителях Сухуми, погибших в ходе войны в 1992-1993 годах.

    «Мы продолжаем помнить жертв из Сухуми, которые погибли с обеих сторон абхазо-грузинского конфликта. Мы не хотим никого обижать. Руководство округа обратилось за советом в правительство Шотландии и Великобритании, чтобы нам помогли правильно сформулировать надпись на мемориале», — цитирует специалиста по связям с общественностью Совета Восточного Эйршира Джулию Хейг «Sputnik-Абхазия».

    По словам Хейг, мемориал убрали временно, чтобы у Совета была возможность внести предложенные правительством поправки в текст, и памятник был восстановлен с пересмотренной надписью.

    Она также отметила, что проблем с мемориалом не возникало до октября 2017 года, пока грузинское посольство не обратилось в Совет и в правительство Шотландии по поводу надписи на обелиске. В своем обращении посольство ссылалось на то, что текст и флаг на памятнике противоречат британской внешней политике, которая поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Грузии и не признает одностороннее провозглашение независимости, сделанное властями Абхазии».

    Пресс-секретарь также отметила, что Сухуми и Килмарнок были городами побратимами, но договоренность подошла к концу и была заменена дружескими отношениями.


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