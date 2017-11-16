Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии

Представительство российских оккупантов в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта, сообщил корреспонденту Sputnik третий секретарь представительства Турал Джавадов.
С российским биометрическим паспортом, как рассказал Джавадов, значительно упрощается процедура получения виз в большинство стран, в том числе и в зону Шенгенского соглашения.
Преимущество паспорта нового поколения в наличие микрочипа, где хранятся данные о владельце.
"Биометрический паспорт отличается от обычного загранпаспорта тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта и так далее. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев", — поясняет Джавадов.
Такой документ облегчает прохождение границы во многих странах.
"На пунктах пограничного контроля большинства стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу", — отметил третий секретарь посольства.
Кроме того, загранпаспорта нового поколения выдаются сроком на 10 лет, тогда как обычные – на пять.