Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии

16.11.2017 Представительство российских оккупантов в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта, сообщил корреспонденту Sputnik третий секретарь представительства Турал Джавадов.



С российским биометрическим паспортом, как рассказал Джавадов, значительно упрощается процедура получения виз в большинство стран, в том числе и в зону Шенгенского соглашения.



Преимущество паспорта нового поколения в наличие микрочипа, где хранятся данные о владельце.



"Биометрический паспорт отличается от обычного загранпаспорта тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта и так далее. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев", — поясняет Джавадов.



Такой документ облегчает прохождение границы во многих странах.



"На пунктах пограничного контроля большинства стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу", — отметил третий секретарь посольства.



Кроме того, загранпаспорта нового поколения выдаются сроком на 10 лет, тогда как обычные – на пять.









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