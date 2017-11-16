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    Российский биометрический загранпаспорт начали выдавать и в Абхазии
    16.11.2017
    Представительство российских оккупантов в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта, сообщил корреспонденту Sputnik третий секретарь представительства Турал Джавадов.

    С российским биометрическим паспортом, как рассказал Джавадов, значительно упрощается процедура получения виз в большинство стран, в том числе и в зону Шенгенского соглашения.

    Преимущество паспорта нового поколения в наличие микрочипа, где хранятся данные о владельце.

    "Биометрический паспорт отличается от обычного загранпаспорта тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта и так далее. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев", — поясняет Джавадов.

    Такой документ облегчает прохождение границы во многих странах.

    "На пунктах пограничного контроля большинства стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу", — отметил третий секретарь посольства.

    Кроме того, загранпаспорта нового поколения выдаются сроком на 10 лет, тогда как обычные – на пять.


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