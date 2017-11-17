Автомобиль обстрелян в Гудаутском районе

В Гудауте, в районе Чёрной речки, обстрелян автомобиль Toyota Prada, сообщил корреспонденту Sputnik начальник милиции по Гудаутском району Заур Дасания.



"ЧП произошло в районе Черной речки, приблизительно в 20.00 мск. На момент происшествия в автомобиле находился водитель, гражданин Абхазии Барциц, который получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в Гудаутской районной больнице, где ему делают операцию. Надеюсь, его жизни ничего не угрожает", — прокомментировал Дасания.



Позже стало известно, что Сабри Барциц скончался в больнице. По некоторым данным, он является двоюродным братом т.н. премьера абхазского режима.



"Врачи больницы несколько часов боролись за жизнь Барциц. Однако было множество огнестрельных ранений. Спасти жизнь не удалось", — сказал главврач больницы Хаджарат Шамба.



На данный момент прокуратура выясняет детали случившегося. По факту покушения на жизнь человека возбуждено уголовное дело.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>