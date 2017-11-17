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    Автомобиль обстрелян в Гудаутском районе
    17.11.2017
    В Гудауте, в районе Чёрной речки, обстрелян автомобиль Toyota Prada, сообщил корреспонденту Sputnik начальник милиции по Гудаутском району Заур Дасания.

    "ЧП произошло в районе Черной речки, приблизительно в 20.00 мск. На момент происшествия в автомобиле находился водитель, гражданин Абхазии Барциц, который получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в Гудаутской районной больнице, где ему делают операцию. Надеюсь, его жизни ничего не угрожает", — прокомментировал Дасания.

    Позже стало известно, что Сабри Барциц скончался в больнице. По некоторым данным, он является двоюродным братом т.н. премьера абхазского режима.

    "Врачи больницы несколько часов боролись за жизнь Барциц. Однако было множество огнестрельных ранений. Спасти жизнь не удалось", — сказал главврач больницы Хаджарат Шамба.

    На данный момент прокуратура выясняет детали случившегося. По факту покушения на жизнь человека возбуждено уголовное дело.


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