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    Мемориал в Килманроке будет возвращен на место - замглавы МИД Грузии
    17.11.2017
    Демонтированный в шотландском городе Килмарноке абхазский мемориал будет возвращен на место. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, сообщает интернет-издание netgazeti.

    «Никто не подразумевал снесение или демонтаж мемориала. Мы просто указали местным властями, что этот мемориал содержал политизированную символику и не соответствует той политике, которая есть у Великобритании по отношению суверенитета и территориальной целостности Грузии. С учетом этого местные власти пообещали привести все в соответствие. С этой целью проведен временный демонтаж, после исправления его вернут на свое место», - заявил Дондуа сообщил сегодня на встрече, организованной Народным защитником Грузии.

    Ранее посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили заявила, что лично участвовала во встречах на высшем уровне по вопросу демонтажа уставленного в 90-е годы прошлого века мемориала в память о погибших в результате войны в Абхазии в 1992-1993 гг. На мемориале был высечен абхазский флаг, что делало надпись на мемориале односторонним.


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