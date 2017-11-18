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    Из Абхазии в Зугдиди переправили ребенка, который предположительно был жестоко избит отчимом
    18.11.2017
    С оккупированной Россией территории Абхазии в Зугдидский район перевезли ребенка в возрасте 2 лет и 9 месяцев. Предположительно, ребенок стал жертвой избиения отчимом. Перевезла в Зугдиди его мать.

    По заявлению юриста Агентства социальной защиты Уты Микадзе, ребенок находится в одной из семей на подконтрольной грузинской стороне территории.

    "Мы получили сообщение из МВД. В больнице находился социальный работник, который навестил перевезенного из Абхазии ребенка. У него отмечались следы насилия на теле. На данном этапе ведется следствие. Ребенок в рамках воспитания по доверенности находится в одной из семей на подконтрольной грузинской стороне территории. Мать имеет право навестить его в любое время", - заявил Микадзе.

    По словам врача Зугдидской реферальной больницы Мзии Гергедава, у ребенка на лице отмечались разного рода повреждения.

    "Повреждения не соответствовали возрасту. На месте побывал социальный работник, разобрался с обстоятельствами дела. Пациенту была проведена соответствующая медицинская помощь и выписан из больницы", - заявила Гергедава.

    МВД Грузии возбудило уголовное дело по возможному факту избиения ребенка по ст. 126 УКГ - семейное насилие.




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