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    Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство
    18.11.2017
    Посольство Грузии в Великобритании заявляет, что решение демонтировать мемориал памяти погибших в войне в Абхазии было принято местной властью с целью привести в соответствие с внешней политикой государства.

    "В первую очередь подчеркиваем, что погибшие в ходе военных действий в Абхазии в 1992-1993 годах, как этнические грузины, так и абхазы, являются частью населения Грузии, ставшей жертвой инспирированной соседним государством войны. Это наша общая боль, общая утрата, и сегодня правительство Грузии не жалеет усилий для достижения успеха в мирной политике, чтобы кровопролитие никогда не повторилось.

    Что касается непосредственно мемориала в Килмарноке, он содержал политизированного характера символы, которые противоречили официальной позиции Великобритании в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии. Соответственно, местная власть приняла решение временно демонтировать мемориал с той целью, чтобы привести его в соответствие с внешней политикой государства. Поэтому, речь идет об исправлении политизированной части мемориала, а не об удалении или уничтожении мемориала, как это пытаются представить некоторые силы, чтобы в очередной раз помешать процессы восстановления доверия между сторонами, разделенными войной и оккупационными линиями.

    Этот мемориал отражает нашу общую историю, общую боль и общую утрату в войне 1992-1993 годов. Мы получили обещание от Совета Восточного Эйршира, что мемориал будет возвращен на старое место", - говорится в заявлении посольства Грузии в Великобритании.


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