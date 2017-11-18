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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ

18.11.2017 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе надеется, что до конца текущего года могут быть подписаны документы по имплементации соглашения 2011 года о мониторинге грузов на грузино-российской границе.



"В конце ноября в Швейцарии состоится встреча представителей Грузии, России и Швейцарии, на которой будут рассмотрены детали, нюансы, связанные с этим соглашением, после чего будут подписаны контракты", - заявил З.Абашидзе в субботу в интервью грузинской ежедневной газете "Резонанси".



На вопрос, удастся ли до конца этого года окончательно оформить контракты участвующим в этом процессе трем сторонам, спецпредставитель грузинского премьера ответил, что "надо надеяться на это".



Между тем, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Серги Капанадзе, бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, который в 2011 году являлся главным переговорщиком с российской стороной по заключению данного соглашения, скептически относится к возможности его имплементации.



"О каких еще деталях может идти речь в Швейцарии, мне не понятно, поскольку большинство из них очень давно были согласованы. Думаю, здесь дело не в деталях, а в политическом решении как с одной, так и с другой стороны", - приводятся в газете заявление С.Капанадзе.



По его словам, "позитивных ожиданий" от предстоящей встречи у него нет. "Не могу сказать, что я полон оптимизма, поскольку еще при прежней власти суть мандата, практически все было согласовано, и требовалось лишь несколько недель, чтобы все это юридически оформить", - сказал Капанадзе.



Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках - на реке Псоу и Рокском тоннеле.









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