.: Лента Новостей
  • Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
  • Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
  • Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
  • Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
  • Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
  • После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
  • Российский ревизор поставил двойку абхазским казнокрадам
  • В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
  • Цихелашвили допускает участие грузинских и абхазских специалистов в процессе исправления мемориала в Килмарноке
  • Мемориал погибшим в Абхазии в шотландском городе Килмарнок будет возвращен на место - посольство

    •
     
    Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
    21.11.2017
    Подготовленные соглашения о таможенном мониторинге грузов на грузино-российской границе являются неординарными и не имеют аналога в мире. Об этом спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил в интервью телеканалу «Палитра ньюс».

    Грузия и Россия достигли соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров в 2011 году, когда грузинская сторона сняла вето на вступление РФ в ВТО.

    В качестве условия было выдвинуто предложение установить международный мониторинг за торговыми коридорами, проходящими через территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые не контролируются властями Грузии. Для мониторинга стороны пригласили швейцарскую компанию SGS, которая должна осуществлять контроль потока грузов и его маркировку.

    Грузинская сторона завершила работу над текстом контракта, который должен быть подписан с швейцарской компанией, весной 2016 года. Документ будет подписан после того, как аналогичную готовность подтвердит и российская сторона.

    «Для подготовки этих контрактов понадобилось много времени. Прецедента такого проекта не существует. Это крайне неординарный проект. Нигде в мире вы такого не увидите. Поэтому на подготовку этих контрактов нам понадобилось много времени, а России — еще больше. Полтора года назад мы завершили работать над этими контрактами и сообщили российским и швейцарским партнерам, что готовы их подписать», — сказал Абашидзе.

    Однако в середине октября заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обвинил Грузию в отклонении от условий соглашения. По его мнению, Тбилиси добивается, чтобы Россия выполняла договоренность в одностороннем порядке.

    Абашидзе, в свою очередь, отмечает, что детали договора будут рассмотрены в течение ближайших двух недель на встрече в Швейцарии представителей Грузии, России и швейцарских посредников.

    «После того, как с российской стороны начались комментарии, что мол, вы не готовы и так далее, мы сказали, что готовы, мяч на вашей стороне. У швейцарской стороны нет к нам никаких вопросов… На последней встрече выявилось, что эти дискуссии должны завершиться. Мы договорились, что в конце ноября, в течение ближайших двух недель, в Швейцарии встретятся представители Грузии, России и Швейцарии, рассмотрят детали, нюансы в связи с этим договором и контрактами. После этого должно состоятся подписание этих контрактов. И мы уже переходим на этап имплементации», — рассказал Абашидзе.

    По словам Абашидзе, в настоящее время стороны договариваются о конкретной дате встречи в Швейцарии.

    «На последней встрече мы уже не рассматривали, на чьей же стороне мяч. Сказали: давайте завершим эти разговоры, соберется и поставим точку на этом подготовительном этапе и перейдем на этап имплементации, подпишем контракты. Это уже будет началом осуществления реализации договора», — отметил Абашидзе.

    Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. В настоящее время диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч Карасина и Абашидзе.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия