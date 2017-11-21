Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров

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21.11.2017 Подготовленные соглашения о таможенном мониторинге грузов на грузино-российской границе являются неординарными и не имеют аналога в мире. Об этом спецпредставитель премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил в интервью телеканалу «Палитра ньюс».



Грузия и Россия достигли соглашения о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров в 2011 году, когда грузинская сторона сняла вето на вступление РФ в ВТО.



В качестве условия было выдвинуто предложение установить международный мониторинг за торговыми коридорами, проходящими через территории Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые не контролируются властями Грузии. Для мониторинга стороны пригласили швейцарскую компанию SGS, которая должна осуществлять контроль потока грузов и его маркировку.



Грузинская сторона завершила работу над текстом контракта, который должен быть подписан с швейцарской компанией, весной 2016 года. Документ будет подписан после того, как аналогичную готовность подтвердит и российская сторона.



«Для подготовки этих контрактов понадобилось много времени. Прецедента такого проекта не существует. Это крайне неординарный проект. Нигде в мире вы такого не увидите. Поэтому на подготовку этих контрактов нам понадобилось много времени, а России — еще больше. Полтора года назад мы завершили работать над этими контрактами и сообщили российским и швейцарским партнерам, что готовы их подписать», — сказал Абашидзе.



Однако в середине октября заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин обвинил Грузию в отклонении от условий соглашения. По его мнению, Тбилиси добивается, чтобы Россия выполняла договоренность в одностороннем порядке.



Абашидзе, в свою очередь, отмечает, что детали договора будут рассмотрены в течение ближайших двух недель на встрече в Швейцарии представителей Грузии, России и швейцарских посредников.



«После того, как с российской стороны начались комментарии, что мол, вы не готовы и так далее, мы сказали, что готовы, мяч на вашей стороне. У швейцарской стороны нет к нам никаких вопросов… На последней встрече выявилось, что эти дискуссии должны завершиться. Мы договорились, что в конце ноября, в течение ближайших двух недель, в Швейцарии встретятся представители Грузии, России и Швейцарии, рассмотрят детали, нюансы в связи с этим договором и контрактами. После этого должно состоятся подписание этих контрактов. И мы уже переходим на этап имплементации», — рассказал Абашидзе.



По словам Абашидзе, в настоящее время стороны договариваются о конкретной дате встречи в Швейцарии.



«На последней встрече мы уже не рассматривали, на чьей же стороне мяч. Сказали: давайте завершим эти разговоры, соберется и поставим точку на этом подготовительном этапе и перейдем на этап имплементации, подпишем контракты. Это уже будет началом осуществления реализации договора», — отметил Абашидзе.



Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в августе 2008 года в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. В настоящее время диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч Карасина и Абашидзе.









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