Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии

Похищенный российскими оккупантами в Цхинвалськом регионе гражданина Грузии Георгия Гиунашвили освобожден. Как сообщают российские СМИ, в ответ грузинская сторона должна освободить отбывающего наказание в грузинской тюрьме жителя оккупированной Абхазии.



Грузинским властям Гиунашвили передал представитель марионеточного режима Абхазии по гуманитарным вопросам и связям с международными организациями Зураб Лакербая.



Уроженец села Дисеви Горийского района Георгий Гиунашвили был задержан в июне прошлого года. Цхинвальский режим обвинил его «в совершении ряда терактов и диверсий»











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