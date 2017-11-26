Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии

Похищенный российскими оккупантами в Цхинвалськом регионе гражданина Грузии Георгия Гиунашвили освобожден. Как сообщают российские СМИ, в ответ грузинская сторона должна освободить отбывающего наказание в грузинской тюрьме жителя оккупированной Абхазии.
Грузинским властям Гиунашвили передал представитель марионеточного режима Абхазии по гуманитарным вопросам и связям с международными организациями Зураб Лакербая.
Уроженец села Дисеви Горийского района Георгий Гиунашвили был задержан в июне прошлого года. Цхинвальский режим обвинил его «в совершении ряда терактов и диверсий»