В Сухуми сгорел супермаркет

В Сухуми произошло возгорание супермаркета "Сухум". Огнём была охвачена передняя часть второго этажа здания.



По информации абхазских источников, звонок о происшествии в дежурную часть МЧС поступил от очевидца в 2 часа 10 минут. В борьбе с огнём были задействованы пожарно-спасательные отряды Сухуми и Гульрипшского района.



В общей сложности пожар тушили более 30 сотрудников ведомства.



На данный момент пожар локализован. По предварительной оценке площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.



Очевидцы в соцсетях пишут о том, что в начале «загорелось детское кафе на втором этаже, пламя перешло вниз на кафе «А-Бургер».



Месяцем раньше сгорело кафе "Вареничная хата", располагавшееся рядом с супермаркетом.









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