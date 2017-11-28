В Сухуми сгорел супермаркет

В Сухуми произошло возгорание супермаркета "Сухум". Огнём была охвачена передняя часть второго этажа здания.
По информации абхазских источников, звонок о происшествии в дежурную часть МЧС поступил от очевидца в 2 часа 10 минут. В борьбе с огнём были задействованы пожарно-спасательные отряды Сухуми и Гульрипшского района.
В общей сложности пожар тушили более 30 сотрудников ведомства.
На данный момент пожар локализован. По предварительной оценке площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. Никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Очевидцы в соцсетях пишут о том, что в начале «загорелось детское кафе на втором этаже, пламя перешло вниз на кафе «А-Бургер».
Месяцем раньше сгорело кафе "Вареничная хата", располагавшееся рядом с супермаркетом.