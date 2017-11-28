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    В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
    28.11.2017
    Часть граждан, задержанных в течение последних четырех месяцев по обвинению в незаконном пересечении административной границы Абхазии-Самегрело, освобождена. Об этом заявил заместитель начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности Кахабер Кемоклидзе после завершения встречи механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали.

    По его словам, оправдались позитивные ожидания исходя из предыдущих встреч, и двое осужденных, Хвича Липартия и Георгий Корсантия уже покинули Драндскую тюрьму. Представитель СГБ надеется, что аналогично оправдается их ожидание также в случае Манучара Цушбая, задержанного по обвинению в пересечении линии оккупации, и он "в ближайшие недели" покинет тюрьму.

    По информации Кахабера Кемоклидзе, достигнут положительный результат также по делу отца и сына Рогава, задержанных в апреле текущего года:

    "Мы особенно внимательно говорили о вопросе отца и сына Рогава. Как известно, их задержали 5 апреля текущего года. В этом направлении конкретный результат в том, что мы получил гарантии со стороны представителей де-факто власти, что членам их семьи дадут возможность посетить отца и сына в Драндской тюрьме"- заявил Кахабер Кемоклидзе.

    По информации представителя СГБ, особое внимание уделили вопросу убийства Гиги Отхозория у административной границы 19 мая 2016 года. По его словам, в этом случае данность не изменилась, де-факто власть не проявляет политическую готовность, чтобы дело продвинулось. По словам руководителя тбилисской делегации, обвиняемый в убийстве Рашид Канджи-Оглы все еще не задержан, и именно поэтому центральной власти пришлось еще раз напомнить участникам встречи свое требование.

    По информации Кахабера Кемоклидзе, сегодня же говорили на тему т.н. бордеризации. Разговор идет о факте передвижения летом вглубь страны линии оккупации де-факто властью в селе Хурча Зугдидского района, в результате чего до 2 гектаров сельскохозяйственной земли присоединили к оккупированной территории.




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