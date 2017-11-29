Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»

29.11.2017 Посол Грузии в Италии Каха Сихарулидзе называет нонсенсом и дезинформацией сообщение об открытии «дипломатического представительства» марионеточного режима Абхазии в этой стране.



Как заявил дипломат, пресс-конференция замглавы абхазского т.н. МИДа в итальянском городе Бари не была связана с муниципальными властями.



«Что касается открытия «дипломатического представительства», это абсолютный нонсенс, и это не соответствует действительности. Это обычная дезинформация», - заявил Сихарулидзе.



Представитель абхазского режима Кан Тания в ходе «рабочего визита» в Италию заявил на пресс-конференции об открыли дипломатического представительства Абхазии. «На пресс-конференции с местными СМИ мы объявили о завершении всех процедур по официальной регистрации дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах Евросоюза», - сообщил Тания.



При этом он отметил, что «диппредставительство» не будет иметь дипломатических функций, так как оно не аккредитовано в государстве пребывания, потому что Италия «пока не признала независимость Абхазии».









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