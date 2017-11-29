.: Лента Новостей
  • Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде
  • На оккупационную военную базу в Абхазии поступило около сотни новейших единиц техники
  • Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
  • В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
  • В Сухуми сгорел супермаркет
  • Цхинвальский режим освободил гражданина Грузии взамен на освобождение жителя Абхазии
  • Абашидзе: Грузия и Россия рассмотрят в Швейцарии договор о мониторинге торговых коридоров
  • Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
  • Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
  • Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе

    •
     
    Посол Грузии назвал слухами информацию об открытии в Италии «диппредставительства Абхазии»
    29.11.2017
    Посол Грузии в Италии Каха Сихарулидзе называет нонсенсом и дезинформацией сообщение об открытии «дипломатического представительства» марионеточного режима Абхазии в этой стране.

    Как заявил дипломат, пресс-конференция замглавы абхазского т.н. МИДа в итальянском городе Бари не была связана с муниципальными властями.

    «Что касается открытия «дипломатического представительства», это абсолютный нонсенс, и это не соответствует действительности. Это обычная дезинформация», - заявил Сихарулидзе.

    Представитель абхазского режима Кан Тания в ходе «рабочего визита» в Италию заявил на пресс-конференции об открыли дипломатического представительства Абхазии. «На пресс-конференции с местными СМИ мы объявили о завершении всех процедур по официальной регистрации дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах Евросоюза», - сообщил Тания.

    При этом он отметил, что «диппредставительство» не будет иметь дипломатических функций, так как оно не аккредитовано в государстве пребывания, потому что Италия «пока не признала независимость Абхазии».


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия