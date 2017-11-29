Мемориал в Килмарноке временно вернут на место в прежнем виде

29.11.2017 Совет Восточного Эйршира (Шотландия) распространил заявление в связи с мемориалом в память погибших в ходе войны в Абхазии, установленном в городе Килмарнок. В заявлении отмечается озабоченность Совета тем, в каком свете данный вопрос был освещен заинтересованными сторонами.



В этой связи принято решение вернуть мемориал на место в том виде, в каком он стоял до сих пор, пригласить заинтересованные стороны и выработать универсальную, приемлемую для всех сторон альтернативную надпись и содержание, и после этого заменить существующий мемориал.



В заявлении также отмечается, что мемориал посвящен всем семьям города Сухуми, которые потеряли своих близких в этом конфликте.



Совет также планирует установить информационную доску у мемориала, на котором будет разъяснена нынешняя позиция и даны рекомендации по текущему диалогу.



Напомним, что для грузинской стороны было неприемлемо размещение на мемориале "абхазского флага", не являющегося конституционным в Грузии. Грузинская сторона считает, что размещение "абхазского флага" на мемориале подчеркивает память лишь погибших абхазских сепаратистов и игнорирует жертвы с грузинской стороны. Более того, грузинская сторона напомнила Шотландии о внешней политике Великобритании, согласно которой оккупированная Россией Абхазия не признается независимым государством. В связи с этим, после переговоров посла Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили с местными властями, было решено убрать мемориал, привести его в соответствие с внешней политикой Грузии и затем вернуть на место.









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