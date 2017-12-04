Сотрудник ТПП Абхазии задержан на границе с наркотиками

Сотрудник торгово-промышленной палаты Абхазии был задержан на абхазском участке грузино-российской границы в июне 2017 года.
Во время личного досмотра у 32-летнего мужчины, имя которого не называется, обнаружили небольшой полиэтиленовый сверток с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в пакете находился сильнодействующий наркотик метадон.
За контрабанду наркотика через государственную границу России 32-летний житель Абхазии приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вынесен Адлерским районным судом города Сочи.