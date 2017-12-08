Бытовые вопросы в Абхазии решают с помощью ручной гранаты

08.12.2017 Во время посещения объекта незаконного строительства мать застройщика бросила гранату в сотрудников сухумского отдела службы судебных приставов, рассказал корреспонденту Sputnik старший судебный исполнитель Аслан Кмузов.



"Сегодня судебные исполнители решили поехать на место и дать логическое завершение незаконному строительству в Сухуми, по улице Басария, дом 111, которое осуществлялось Андреем Хачатуряном. Застройщика не оказалась на месте, но была его мать Арусяк Хачатурян, которая поначалу не препятствовала сносу, но через минут 10 она бросила в нашу сторону гранату, которая взорвалась недалеко от нас. К счастью, никто физически не пострадал, только один из сотрудников отделался легкой контузией", — сообщил он.



Судебные приставы задержали Арусяк Хачатурян и доставили ее в городской отдел милиции.



"Также мы задержали ее сына Андрея Хачатуряна и доставили в милицию для проведения допроса. Сейчас ведется расследование. Первичный материал собирается", – отметил Кмузов.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>