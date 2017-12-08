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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Вахтанг Колбая: Абхазию и Самачабло многое отличает от Каталонии, но сепаратизм - везде сепаратизм

08.12.2017 Абхазию и Самачабло многое отличает от Каталонии, но сепаратизм везде сепаратизм, будь то в Испании или Китае - заявил исполняющий обязанности председателя правительства А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.



По его словам, отпечаток, который в свое время наложило на Грузию самовольное отделение Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии, по сегодняшний день остается непреодолимой проблемой.



"Сегодня много говорят о том, что каждый народ имеет право на самоопределение, и недопустимо его игнорировать. Но параллельно с этим черным по белому написано, что ни одна действующая на сегодня федеральная конституция не предусматривает возможности отделения от страны, и признает федеральную территорию неделимой. Следовательно, любая попытка в этом направлении рассматривается как антиконституционный акт, а сепаратистское движение рассматривается как серьезная угроза для существования государства, и противоправный акт. Отделение из рамок единого государства - это крайняя форма сепаратизма, направленная на полное политическое отделение определенных территорий от существующего государства, и создание нового независимого государства. Если еще больше конкретизировать, это действие, направленное против принципов территориальной целостности и неизменности границ государства, которое осуждает международное право.



Вы спрашиваете, чем отличается абхазский, осетинский, и каталонский сепаратизм. В Каталонии, правда, были выступления, противостояние с полицией, которые вызвали большие беспорядки и слухи, но Каталония старалась не выходить за правовые рамки. Там никто не пытался огнем и мечом выселить кого-либо из страны. В Грузии эти процессы развивались по другому сценарию. Конфронтация с Абхазией переросла в военные действия, которые продолжались более года. В итоге все закончилось почти полным выселением грузинского населения из Абхазии. Что касается Самачабло, это еще другой случай. Он хочет существовать независимо от Грузии, но в то же время претендует на присоединение к другому государству (Северная Осетия - Алания). Следует также отметить, что у Каталонии нет такого соседа, как Россия, которая в то же время является мощным ядерным государством, и с поддержки которой произошло отторжение наших исконно грузинских территорий от Грузии. Россия без какого-либо референдума признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Российские СМИ сегодня пытаются использовать пример Каталонии, но в действительности реальность отличается. У нас сначала произошла аннексия этих территорий, и затем объявление так называемой независимости, что международное право не признает.



Истина в том, что сегодня Россия контролирует 20% территории Грузии, на которой размещены ее военные базы, и львиная доля финансовой поддержки которой приходится на Россию. Тем не менее, Грузия, в условиях предельно большого давления России, все же сумела укрепить свои позиции с Евросоюзом и НАТО на пути интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Сегодня активно говорят, что возможно, каталанским сепаратистам помогает Россия. Кроме того, известно, что международный секретарь Партии солидарности Каталонии в интервью российским СМИ заявил, что независимая Каталония будет союзником России на всемирных форумах, и признает независимость Абхазии и Южной Осетии" - говорит Вахтанг Колбая.



По его словам, россияне считают, что если испанское государство будет раздроблено, за этим последует цепная реакция, которая ослабит позиции ЕС и НАТО.



"Не секрет, что в Сухуми и Цхинвали возлагают большие надежды на отделение Каталонии. Вот почему так называемый министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев поспешил с визитом сначала в Северную Италию, а затем и Каталонию. Сухуми и Цхинвали выразили желание, что им ничего не помешает признать независимость Каталонии. Но также чувствуется, что, когда Испания задействовала соответствующую статью конституции, и назначила досрочные выборы в Каталонии, де-факто руководители наших оккупированных территорий лишились спеси, и никто их голоса не слышит. Надежда умирает последней, и они будут ждать подходящего момента, вдруг найдутся другие грезящие о "независимости", которые признают их называемыми государствами. Всем известно, к чему привели политические иллюзии де-факто политического руководства Сухуми и Цхинвали, и абхазское общество. Кто бы мог подумать, что абхазская и осетинская стороны согласятся с превращением процветающих регионов Грузии в военные базы России, и поставят свое будущее под вопрос" - заявил Колбая.



По его мнению, Путин параллельно играет несколько игры в связи с сепаратизмом.



"Начнем с того, что Путин выразил четкий протест в связи с признанием Косово со стороны Запада, и пригрозил Западу, что это им вернется. Фактически, Сербия считалась зоной российского влияния, и ее разделение было для Путина невыгодным. Таким образом, Косово остается инструментом манипулирования для России, если международный суд докажет, что Россия пытается участвовать в сепаратистских играх. Дело в том, что президентские выборы в Америке и Франции выявили факты тайного участия России в избирательном процессе. Вдобавок референдум, проведенный в Каталонии, которому серьезно сопротивлялось испанское правительство, и обвинило Россию в поощрении каталонского кризиса. Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько уверен Мадрид в твердости своих обвинений, министр иностранных дел Испании ответил, что у них есть доказательства. По его словам, Испания обнаружила в социальных сетях поддельные счета, половина из которых управлялась из России, еще 30 процентов из Венесуэлы. Цель всех этих счетов заключалась в усилении сепаратистской кампании путем распространения их сообщений и статусов. Правда, министр иностранных дел России назвал доказательства испанского правительства истерией, но аргументы имеют больше силы.



НАТО и ЕС тоже не уклоняются от обвинения России в подстрекательстве каталонского кризиса. Вы спрашиваете меня, почему Россия ведет себя так, когда сепаратизм у нее самой под боком. Тот факт, что Россию устраивает раздробленная Европа, и постоянная напряженность в самом центре Европы, ни у кого не вызывает сомнений, настолько знаком ее почерк. Единая Европа является для нее серьезным препятствием, особенно когда санкции, которые Европа и Америка назначили России, могут стать одним из наглядных экономических и политических кризисов в России. Кроме того, несмотря на громадные усилия, России не удалось, чтобы какое-нибудь западное государство признало Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Если Каталония добьется своего, у нее есть гарантия, что она признает Абхазию и Южную Осетию. Представьте себе, какие карты сможет разыграть Россия. Причем, когда на официальном уровне она поддерживает единое государство Республики Испания, и считает эти процессы внутренним делом Испании.



Что касается проявления сепаратизма в собственной стране, всем известно отношение России к принципам международного права. Нетрудно представить себе как отнесется Россия к попытке любого региона о требовании независимости от России. Следует предположить, что не отсрочит военное вмешательство, и немедленно продемонстрирует силу. Москва оправдает это тем, что никому не простит попытку разрушить территориальную целостность великой ядерной сверхдержавы, она защищает законные интересы гражданских лиц и т.д. Но в данный момент она одержима идеей нарушения единства Европы и НАТО, которыми Запад аргументированно достойно сопротивляется. Внос больших сепаратистских беспорядков в Европе высвободит России руки во многих направлениях. Я убежден, что на этом пути Москву обнадеживает укрепление и расширение созданного по ее инициативе Евразийского Союза. Так что, вероятно, не ошибусь, если скажу, что поражение сепаратизма в Каталонии очень важно для безопасности и мира во всем мире" - сказал Колбая в интервью.



Что касается внеочередных выборов, назначенных в Каталонии на 21 декабря, Вахтанг Колбая убежден, что Испания сохранит территориальную целостность.



"Следует предположить, что во главу региона придет партия, поддерживающая единство Испании, которая не поддержит декларацию независимости региона. Жизнь постепенно войдет в привычный ритм. А сепаратистское движение смириться с очередным поражением. И это будет лучшим примером для тех, кому не дают покоя сепаратистские страсти. Испания и международное сообщество, разумеется, преодолеют этот обостренный кризис, и постараются предотвратить подобные сепаратистские игры, чтобы не мешать мирному и безопасному сосуществованию людей в рамках единых государств"- отметил Колбая.











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