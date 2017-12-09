Скончался бывший худрук Сухумского драмтеатра Дима Джаиани

На 67-м году жизни скончался актер и бывший художественный руководитель Сухумского драматического театра, министр культуры и образования Абхазии Дмитрий Джаиани.



Джаиани закончил Грузинский государственный театральный институт драмы и кино по специальности "актер" в 1973 году.



С 1973 года он является актером Сухумского драматического театра, а позже и его художественным руководителем. Играл в ряде театральных пьес, а также к фильмах "Первая ласточка" (1975), "Огарево 6" (1980), "Кто четвертый?" (1985), "Похороны Сталина" (1989).



С 2013 года занимал должность министра культуры Автономной республики Абхазия.









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